09.02.2022 (21:15)

В Токсово подвели итоги первого дня чемпионата ВС РФ по лыжным гонкам

На базе спортивного комплекса филиала ЦСКА в Санкт-Петербурге подвели итоги первого соревновательного дня чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам.

Спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 5 и 10 км.

Среди мужчин лучшее время 24 минуты 28,8 секунды показал представитель Восточного военного округа сержант Андрей Филиппов.

Серебряную медаль завоевал рядовой Евгений Кудрявцев, показав результат 24 минуты 29,9 секунды. Третье место занял представитель Западного военного округа сержант Владимир Басков, финишировав с результатом 24 минуты 43,7 секунды.

На дистанции 5 км среди женщин победу одержала ефрейтор Светлана Бочкарева (Восточный военный округ), показав результат 15 минут 19,2 секунды.

Второе место заняла представительница Северного флота старший сержант Елена Вторая (18 минут 12,2 секунды).

«Бронзу» завоевала младший сержант Екатерина Костина из Западного военного округа, финишировав с результатом 20 минут 43,3 секунды.

По итогам первого соревновательного дня лидируют две команды Восточного и Западного военного округа (20 очков).

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