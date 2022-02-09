09.02.2022 (20:30)

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат ВС РФ по лыжным гонкам

Сегодня на базе спортивного комплекса филиала ЦСКА в поселке Токсово состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам.

В церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, заместитель начальника филиала ЦСКА Иван Богомолов и представитель ЦСКА Владимир Вагин.

Также на церемонии открытия почтили минутой молчания Заслуженного мастера спорта СССР по биатлону, двукратного олимпийского чемпиона и бронзового призера Олимпийских игр Анатолия Николаевича Алябьева.

После церемонии открытия прошел старт для мужчин и женщин в индивидуальной гонке на дистанции 5 и 10 км.

В период с 8 по 12 февраля награды чемпионата ВС РФ по лыжным гонкам разыграют 6 команд – Западного, Восточного и Южного округов, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, Военного института физической культуры. Всего в соревнованиях примут участие 49 человек из них: МСМК- 1, МС -22, КМС- 3.

Чемпионат будет проходить на протяжении 3 дней, и завершится мужской эстафетой 4х5 км.

Торжественная церемония закрытия состоится 11 февраля.

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