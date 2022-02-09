09.02.2022 (20:50)

В главной базе Северного флота прошли занятия по инвентаризации служебного жилфонда

В главной базе Северного флота – городе Североморске в рамках поручения министра обороны Российской Федерации и указаний руководства ФГАУ «Росжилкомплекс» об инвентаризации ведомственного жилого фонда прошло первое учебно-методическое занятие с представителями войсковых частей Североморского гарнизона по тематике инвентаризационной деятельности.

С докладом выступил начальник территориального отдела «Североморский» филиала «Северный» Росжилкомплекса Константин Осьмеркин. Он довел основные правила и требования к осмотру жилых помещений, в том числе подготовки дорожной карты с графиком выездов на закрепленные территории для проведения проверки.

Представители Росжилкомплекса сделали акцент на требования, представляемые к фотографированию объектов. Согласно методическим рекомендациям, инвентаризация жилого фонда будет проводиться в два этапа: сначала документарная проверка, затем проверка фактического проживания военнослужащих и членов их семей.

Жильцам на момент проверки необходимо при себе иметь паспорт с регистрацией, ИНН, СНИЛС, а также основание для проживания (договор, ордер).

Инвентаризационная комиссия будет проводить осмотр технического состояния жилых помещений до 31 марта 2022 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице