09.02.2022 (20:10)

Лучшие расчеты ПВО Балтийского флота приступили к борьбе в конкурсе «Ключи от неба»

Лучшие расчеты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, «Панцирь-С» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота готовятся к участию в конкурсе «Ключи от неба».

Более 10 расчетов в ближайшие недели будут выявлять сильнейших, которые представят Балтийский флот на общефлотском этапе конкурса.

Участникам предстоит на штатной технике выполнять задачи по обнаружению, захвату, ведению и условному уничтожению средств воздушного нападения противника, которые будут имитировать самолеты морской авиации флота. Помимо этого, будет оцениваться специальная, тактическая, техническая, огневая, ракетно-стрелковая, автомобильная и физическая подготовка военнослужащих.

Финальный этап конкурса «Ключи от неба» пройдет в рамках Армейских международных игр летом на территории полигона Ашулук.

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