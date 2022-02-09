09.02.2022 (19:50)
С военнослужащими Барнаульского ОРТЦ проведен полевой выход
С военнослужащими отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении, дислоцирующимся в г. Барнаул, проведен полевой выход.
В рамках подготовки к полевому выходу у военнослужащих были проверены знания по соблюдению требований руководящих документов, а также экипировка.
В ходе совершения марша личный состав отработал отражение нападения разведывательно-диверсионных групп условного противника.
Помимо этого, личный состав медицинской службы выполнил на практике мероприятия по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации условно раненых.
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