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09.02.2022 (19:50)

С военнослужащими Барнаульского ОРТЦ проведен полевой выход

С военнослужащими отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении, дислоцирующимся в г. Барнаул, проведен полевой выход.

В рамках подготовки к полевому выходу у военнослужащих были проверены знания по соблюдению требований руководящих документов, а также экипировка.

В ходе совершения марша личный состав отработал отражение нападения разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Помимо этого, личный состав медицинской службы выполнил на практике мероприятия по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации условно раненых.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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