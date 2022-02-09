09.02.2022 (19:50)

С военнослужащими Барнаульского ОРТЦ проведен полевой выход

С военнослужащими отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении, дислоцирующимся в г. Барнаул, проведен полевой выход.

В рамках подготовки к полевому выходу у военнослужащих были проверены знания по соблюдению требований руководящих документов, а также экипировка.

В ходе совершения марша личный состав отработал отражение нападения разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Помимо этого, личный состав медицинской службы выполнил на практике мероприятия по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации условно раненых.

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