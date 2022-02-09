09.02.2022 (19:25)

В Калининградской области начался полевой выход артиллерийских подразделений

Более 1000 военнослужащих артиллерийских подразделений из соединений и частей армейского корпуса Балтийского флота принимают участие в полевом выходе на полигонах в Калининградской области.

В плане полевого выхода артиллерии задействовать реактивные системы залпового огня «Град», артиллерийские орудия «Гиацинт», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», минометы «Поднос» и «Сани», установки противотанковых управляемых ракет, противотанковые ракетные комплексы, а также другое артиллерийское вооружение общевойскового объединения Балтийского флота.

В ходе полевого выхода артиллеристам предстоит выполнить свыше 50 огневых задач различной направленности. Стрельбы будут выполняться в составе расчетов, батарей и дивизионов. Артиллеристам предстоит решить огневые задачи с боевой стрельбой прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям. В полевом выходе будет задействовано более 250 единиц вооружения и военной техники.

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