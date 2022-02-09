09.02.2022 (19:00)

Экипажи ВТА выполнили полеты на самолетах Ан-26 в сложных погодных условиях

В Тверской области на аэродроме Мигалово экипажи военно-транспортной авиации выполнили учебно-тренировочные полеты на самолетах Ан-26.

Полеты проходили в условиях плохой видимости, осадков и сильных порывов бокового ветра.

В ходе летной смены летчики отработали взлет, пилотирование самолёта по приборам в условиях ограниченной видимости, а также взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.

Особое внимание во время полетов уделялось выполнению посадки в сложных метеоусловиях. Заход на посадку летчиками осуществлялся по приборам без визуальных ориентиров. Также экипажи отработали уход на второй круг.

Полеты в условиях плохой видимости и при минимуме погоды является одним из самых сложных элементов летной подготовки экипажей ВТА.

Главной задачей данных учебно-тренировочных полетов является поддержание высокой боеготовности экипажей военно-транспортной авиации и подготовка экипажей к выполнению задач по предназначению в сложных погодных условиях.

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