09.02.2022 (19:00)
Экипажи ВТА выполнили полеты на самолетах Ан-26 в сложных погодных условиях
В Тверской области на аэродроме Мигалово экипажи военно-транспортной авиации выполнили учебно-тренировочные полеты на самолетах Ан-26.
Полеты проходили в условиях плохой видимости, осадков и сильных порывов бокового ветра.
В ходе летной смены летчики отработали взлет, пилотирование самолёта по приборам в условиях ограниченной видимости, а также взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.
Особое внимание во время полетов уделялось выполнению посадки в сложных метеоусловиях. Заход на посадку летчиками осуществлялся по приборам без визуальных ориентиров. Также экипажи отработали уход на второй круг.
Полеты в условиях плохой видимости и при минимуме погоды является одним из самых сложных элементов летной подготовки экипажей ВТА.
Главной задачей данных учебно-тренировочных полетов является поддержание высокой боеготовности экипажей военно-транспортной авиации и подготовка экипажей к выполнению задач по предназначению в сложных погодных условиях.