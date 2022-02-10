10.02.2022 (05:00)

В Белоруссии началось совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость–2022»

Сегодня на общевойсковых полигонах вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость–2022».

Учение проводится с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

В ходе учения на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности Республики Беларусь будут выполнены мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника. Также в ходе учения будут задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

К учению, которое продлится до 20 февраля, привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь. Численность участников мероприятия, а также количество основных систем вооружения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

В соответствии с решением президентов России и Белоруссии, принятом в декабре прошлого года, на территории Республики Беларусь проводится проверка сил реагирования Союзного государства.

В ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки войск (сил) на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану Государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Также в ходе первого этапа проверки с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь были проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания на различных полигонах войска отработали вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

К проверке на территории Республики Беларусь от Российской Федерации привлекаются органы управления и воинские части Восточного военного округа, которые в короткие сроки совершили перегруппировку на расстояние около 10 тыс. километров.

В ходе перегруппировки российской части на территорию Республики Беларусь оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск (сил).

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