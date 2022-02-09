09.02.2022 (18:20)

Расчеты радиотехнических войск ЦВО обнаружили более 500 целей на учении в Сибири и на Урале

Военнослужащие радиотехнических войск (РТВ) авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и сопроводили более 500 разногабаритных воздушных целей «противника» в ходе тактического учения, стартовавшего в Свердловской области и Республике Тыва.

В ходе мониторинга воздушного пространства военнослужащие РТВ обнаружили, сопроводили и распознали более 500 воздушных объектов условного противника, угрожающих критически важным военным, промышленным и административным объектам регионов, и, действующих во всем диапазоне высот на скоростях до 2000 км/ч. Радиолокационные данные были использованы боевыми расчетами зенитных ракетных систем для условного уничтожения средств воздушного нападения «противника». В рамках учения боевые расчеты радиолокационных станций (РЛС) отработали развертывание, маскировку и приведение средств радиолокационного обнаружения в полную боевую готовность.

Отдельным элементом учения станет отработка новых способов применения мобильных РЛС с выдвижением в новые позиционные районы на ракетоопасные направления и обнаружение малоразмерных и маловысотных беспилотных летательных аппаратов «противника».

В учении, которое завершится в конце недели, задействовано около 400 военнослужащих из числа боевых расчетов, офицеров управления двух дивизий противовоздушной обороны, летного и инженерно-технического состава оперативно тактической авиации ЦВО, более 80 единиц авиационной, военной и специальной техники РТВ.

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