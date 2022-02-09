09.02.2022 (17:35)

Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения посетили Александринский театр

Курсанты факультета строительства военно-морских баз Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) в рамках культурного просвещения посетили Александринский театр в Санкт-Петербурге.

Военнослужащие познакомились с драмой немецкого поэта Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети», написанной в 1938 году. Пьеса повествует о событиях тридцатилетней войны и переносит зрителя в 1624 год, во времена подготовки похода на Польшу. В качестве главной героини выступает женщина по прозвищу Кураж. Это персонаж, который кормится на войне и из-за своей жадности и глупости теряет своих детей.

Знаменитое произведение Бертольта Брехта поставил один из лидеров европейского театра – знаменитый греческий режиссер Теодорос Терзопулос. «Невероятная и неизменная особенность человеческой природы такова, что катастрофы ничему людей не учат», – отметил режиссер накануне репетиции своего нового спектакля.

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