09.02.2022 (17:40)

Около 2 тыс. связистов ЗВО приняли участие в масштабной радиотренировке

Около 2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц специальной техники было задействовано в масштабной радиотренировке и информационном обмене между удаленными пунктами управления в войсках (силах) Западного военного округа (ЗВО).

«В ходе тренировки были задействованы стационарные узлы связи объединений и соединений непосредственного подчинения, а также развернуты на полигонах полевые узлы связи. Данные тренировки необходимы для поддержания готовности пунктов управления к действиям по предназначению на максимальной удаленности друг от друга и приему-передаче тяжелых по объему файлов с оперативной информацией», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

В тренировке были задействованы современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связью, командно-штабные машины Р-166 «Артек», П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенные модули Р-431-АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи «Белозер».

Военнослужащие решили задачи по организации устойчивой защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов между пунктами управления и абонентами.

Также связисты выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видео-конференц-связью.

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