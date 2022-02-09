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09.02.2022 (17:30)

На учении под Самарой военнослужащие полка РХБ защиты ЦВО аэрозолями скрыли перемещение колонны ЗРС С-400 «Триумф»

На учении в Самарской области военнослужащие полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) под аэрозольной завесой скрыли перемещение зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

Практические действия состоялись на Чапаевском полигоне. По замыслу мероприятия расчеты выполнили электронные пуски из ЗРС С-400 по высотным баллистическим мишеням, имитирующим крылатые ракеты, и совершили маневр по смене огневых позиций. Аэрозольное подразделение, применяя специальные машины ТДА-3, помогло скрыть передвижение зенитчиков, прикрыв их от авиационных средств поражения. После марша в новые районы расчеты систем провели маскировку и выполнили электронные пуски ракет по авиации условного противника.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РХБ защиты
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