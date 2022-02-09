09.02.2022 (17:00)

Юнармейцы Кузбасса поздравили с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Юнармейцы Кемеровской области поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Семена Петровича Иваринена.

Поздравление героя-фронтовика было организовано с соблюдением противоэпидемиологических мер, которые действуют в регионе. Ребята поздравили ветерана с вековым юбилеем, вручили подарок, пожелали крепкого здоровья и еще раз выразили благодарность за мирное небо над головой.

Беседуя за чашкой чая, Семен Петрович рассказал о военных годах, работе в шахте, трудностях, которые пришлось пережить ему и его близким.

«Несмотря на пережитые непростые военные и послевоенные годы я не теряю боевого духа и оптимизма», — сказал фронтовик.

Справочно:

Семен Петрович Иваринен — участник Великой Отечественной войны. Среди наград фронтовика — ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Ленинграда». За мирный труд имеет знак «Шахтерская слава» II и III степеней, медали Трудовая слава III степени, «За трудовое отличие», юбилейные медали, почетные грамоты. Является ветераном труда угольной компании «Южкузбассуголь».

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