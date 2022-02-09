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09.02.2022 (16:45)

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии провели боевые стрельбы из ПТРК «Корнет»

На Лужском общевойсковом полигоне в Ленинградской области прошло учение, в ходе которого курсанты пятого курса Михайловской военной артиллерийской академии в составе расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили бронированную технику условного противника.

Расчеты противотанковых ракетных комплексов ПТРК выполняли стрельбу по неподвижным и движущимся целям на дальностях от 4 тысяч метров.

Артиллеристы осуществили поиск, захват и уничтожение целей, используя данные, полученные от оператора беспилотного летательного комплекса «Орлан-10».

Перед боевыми стрельбами на полигоне курсанты отработали практические навыки применения ПТРК «Корнет» на тренажерах, в точности имитирующих работу противотанкового комплекса, в том числе с моделированием разных типов местности, целей и условий боя.

Кроме того, в ходе учения расчеты ПТРК во взаимодействии с самоходными артиллерийскими орудиями «МСТА-С» с системой дымопуска «Туча», отработали противоогневой маневр и смену огневой позиции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия
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