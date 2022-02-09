09.02.2022 (16:15)

В общевойсковом объединении ЦВО в Сибири начался лагерный сбор с военнослужащими РХБ защиты

В общевойсковом объединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Сибири, начался лагерный сбор со специалистами радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

В ходе мероприятия военнослужащие в полевых условиях отработают нормативы по аэрозольному противодействию, обнаружению радиоактивных и отравляющих веществ, проведению дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженного вооружения и военной техники, а также примут участие в тренировках по обеззараживанию участков местности в случае загрязнения окружающей среды при техногенных авариях и катастрофах.

Кроме того, в ходе сбора со специалистами РХБ защиты будут проведены занятия по инженерной, разведывательной и военно-медицинской подготовке. Также военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из автоматов, штатного вооружения боевых машин и огнеметов.

Всего мероприятии, которое продлится до конца месяца, принимает участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц специальной и военной техники.

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