09.02.2022 (16:30)

В Таджикистане состоялась рабочая встреча командира российской военной базы и главы города Душанбе

Командир 201-й российской военной базы в Таджикистане полковник Евгений Ковылин провел рабочую встречу с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.

В ходе встречи глава города поздравил Евгения Ковылина с назначением на должность командира соединения. Стороны обсудили перспективы взаимодействия, вопросы военно-патриотического воспитания молодежи. Кроме того, была затронута тема международных праздников, отмечаемых как на территории воинской части, так и в городах Душанбе и Бохтаре.

На встрече также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Семенович Лякин-Фролов, военный и военно-воздушный атташе при посольстве России в Таджикистане полковник Николай Ким.

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