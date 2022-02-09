09.02.2022 (16:30)
В Таджикистане состоялась рабочая встреча командира российской военной базы и главы города Душанбе
Командир 201-й российской военной базы в Таджикистане полковник Евгений Ковылин провел рабочую встречу с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.
В ходе встречи глава города поздравил Евгения Ковылина с назначением на должность командира соединения. Стороны обсудили перспективы взаимодействия, вопросы военно-патриотического воспитания молодежи. Кроме того, была затронута тема международных праздников, отмечаемых как на территории воинской части, так и в городах Душанбе и Бохтаре.
На встрече также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Семенович Лякин-Фролов, военный и военно-воздушный атташе при посольстве России в Таджикистане полковник Николай Ким.
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