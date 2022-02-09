Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.02.2022 (16:15)

Таджикские военные выполнили первые боевые стрельбы из танков под руководством российских инструкторов

Российские инструкторы 201-ой военной базы провели с младшими специалистами вооруженных сил Республики Таджикистан первые в этом году практические занятия по стрельбе из вооружения танка Т-72.

На горном полигоне Ляур наводчики-операторы учились обнаруживать замаскированные цели, вести огонь из пулемета по мишеням, имитирующим танки, бронетранспортеры, безоткатные орудия и живую силу условного противника на различных дальностях. Также в ходе занятий по огневой подготовке танкисты выполняли нормативы по загрузке боеприпасов, переводу вооружения танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

Подготовка специалистов для вооруженных сил Республики Таджикистан российскими военнослужащими ведется с 2015 года по 14-ти военным специальностям: механик-водитель, наводчик-оператор танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», наводчик самоходного орудия 2С1 «Гвоздика», наводчик бронетранспортера БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других специалистов.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Разведчики ЦВО нарушили систему управления войсками условного противника в Сибири
Танкисты ЦВО уничтожили условных боевиков на учении в Челябинской области
Пункт отбора на военную службу по контракту ЦВО провел профориентационную работу со студентами экономического колледжа в Тюменской области
Учебный сбор с заместителями военных комендантов ЦВО завершился в Челябинской области

Метки:
Танки , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false