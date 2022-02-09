09.02.2022 (16:15)

Таджикские военные выполнили первые боевые стрельбы из танков под руководством российских инструкторов

Российские инструкторы 201-ой военной базы провели с младшими специалистами вооруженных сил Республики Таджикистан первые в этом году практические занятия по стрельбе из вооружения танка Т-72.

На горном полигоне Ляур наводчики-операторы учились обнаруживать замаскированные цели, вести огонь из пулемета по мишеням, имитирующим танки, бронетранспортеры, безоткатные орудия и живую силу условного противника на различных дальностях. Также в ходе занятий по огневой подготовке танкисты выполняли нормативы по загрузке боеприпасов, переводу вооружения танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

Подготовка специалистов для вооруженных сил Республики Таджикистан российскими военнослужащими ведется с 2015 года по 14-ти военным специальностям: механик-водитель, наводчик-оператор танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», наводчик самоходного орудия 2С1 «Гвоздика», наводчик бронетранспортера БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других специалистов.

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