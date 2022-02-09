09.02.2022 (16:00)
Мотострелки ВВО совершили многокилометровый марш в ходе комплексных занятий на полигоне Брестский в Республике Беларусь
Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в ходе комплексных занятий на полигоне Брестский (Республика Беларусь) совершили многокилометровый марш в назначенный район и обратно с развертыванием полевого подвижного пункта управления.
В мероприятии было задействовано более 150 единиц техники.
В ходе марша военнослужащие развернули пункт дозаправки и организовали ремонт условно вышедшей из строя техники с помощью подвижных авторемонтных мастерских.
Помимо этого, была организована устойчивая радиосвязь в колонне и с пунктом управления.
Особое внимание во время марша уделялось вопросам противодействия условным диверсионно-разведывательным группам, сохранения боеспособности и выполнения задач в сложной обстановке и на незнакомой местности.
Разведку местности по ходу движения колонны осуществляли расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Боевое охранение колонны обеспечили разведывательные подразделения в авангарде, а также расчёты переносного зенитного ракетного комплекса и ручного противотанкового комплекса.