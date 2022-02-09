09.02.2022 (16:00)

Мотострелки ВВО совершили многокилометровый марш в ходе комплексных занятий на полигоне Брестский в Республике Беларусь

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в ходе комплексных занятий на полигоне Брестский (Республика Беларусь) совершили многокилометровый марш в назначенный район и обратно с развертыванием полевого подвижного пункта управления.

В мероприятии было задействовано более 150 единиц техники.

В ходе марша военнослужащие развернули пункт дозаправки и организовали ремонт условно вышедшей из строя техники с помощью подвижных авторемонтных мастерских.

Помимо этого, была организована устойчивая радиосвязь в колонне и с пунктом управления.

Особое внимание во время марша уделялось вопросам противодействия условным диверсионно-разведывательным группам, сохранения боеспособности и выполнения задач в сложной обстановке и на незнакомой местности.

Разведку местности по ходу движения колонны осуществляли расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Боевое охранение колонны обеспечили разведывательные подразделения в авангарде, а также расчёты переносного зенитного ракетного комплекса и ручного противотанкового комплекса.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице