09.02.2022 (15:45)

В Военно-морской академии открылась выставка картин художников-маринистов, посвященная 195-летию вуза

В фойе Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова открылась выставка картин художников-маринистов, посвященная 195-летнему юбилею со дня ее основания. `На выставке представлено более 20 картин двух художников – капитана 2 ранга запаса Станислава Ананько и капитана 1 ранга Алексея Шевченко.

Станислав Ананько – военный моряк, ныне является членом Российской Ассоциации художников-маринистов. Море и корабли – ведущая тема в работах художника. Он нередко обращается в своих произведениях к истории военного флота. Большая часть его картин посвящена современным военным морским судам. Отвечая на вопрос о процессе создания картины, Станислав Ананько рассказал:

«К-496 возвращалась из боевой службы. В Кольском заливе стоял непроглядный туман, в то время как в базе воздух был прозрачен и чист. Я в составе группы офицеров на буксире встречал корабль. И моему взору открылась потрясающая картина: из стены сплошного тумана выходил на чистую воду обледенелый ракетный крейсер. В лучах Солнца он заиграл ярко и красочно своей мощью. Так родилась картина “Солнечный туман”».

Художник-самоучка – начальник кафедры командно-инженерного факультета ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Алексей Шевченко искусство рисования познавал самостоятельно. Основным этапом творчества считает годы, когда был слушателем Военно-морской академии и по собственному признанию предпочтение в творчестве отдает стихии воды с прорисовкой деталей и передачей настроения в игре красок.

Вернисаж выставки стал знаменательным событием не только для художников, но и для всех военнослужащих и гражданского персонала академии.

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