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09.02.2022 (15:45)

Общий налет беспилотной авиации гвардейской танковой армии ЗВО с начала текущего года составил более 1000 часов

Общий налет беспилотных летательных аппаратов гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) с начала текущего года составил более 1000 часов, при этом было преодолено расстояние свыше3000 км.

Беспилотные летательные аппараты активно применялись в различных тактических учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений.

Поражение мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу противника, осуществлялось по нормативам, в соответствии с которыми время поиска целей сокращено за счёт применения беспилотной авиации.

Применение беспилотных летательных аппаратов при выполнении практических стрельб позволило артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить поправки для ведения огня в различных климатических условиях, днем и ночью.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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