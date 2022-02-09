09.02.2022 (15:30)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО прошла тренировка по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

В Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) прошла комплексная тренировка, посвящённая организации работы оперативной группы при проведении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В результате проведённых мероприятий военнослужащие во взаимодействии с органами МЧС России и МВД России по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга отработали действия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Цель подобных тренировок заключается в повышении готовности и способности органа управления функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пушкинского местного гарнизона, совершенствовании слаженности действий при возникновении ЧС природного или техногенного характера.

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