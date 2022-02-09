09.02.2022 (15:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялся турнир по гиревому спорту

В рамках спартакиады среди подразделений Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся турнир по гиревому спорту.

Участников соревнования распределили по весовым категориям, после чего выявляли лучших по следующим упражнениям: толчок двух гирь от груди, рывок одной гири каждой рукой и толчок двух гирь по длинному циклу. По итогам соревнования было выявлено лучшее подразделение, которому присваиваются баллы в общекомандной таблице спартакиады.

Военнослужащие, продемонстрировавшие наилучшие результаты в чемпионате по гиревому спорту среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.

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