09.02.2022 (14:00)
В Белоруссии специалисты РХБ защиты ВВО отрабатывают постановку аэрозольных завес для маскировки пунктов управления
На территории Республики Беларусь военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) приступили к тренировкам по постановке аэрозольных завес для маскировки полевых подвижных пунктов управления взаимодействующих подразделений.
При этом специалисты войск РХБ защиты применили оснащенные термодымовой аппаратурой специальные машины ТДА-2К на базе автомобиля КамАЗ-43114. Они способны создавать сплошную, непросматриваемую завесу длиной более километра в течение от одного до трех часов.
В качестве аэрозолеобразующих составов военнослужащие использовали композитные, а также полимерные жидкие смеси.
Кроме того, специалисты РХБ защиты отработали обнаружение отравляющих веществ и специальную обработку.