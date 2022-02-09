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09.02.2022 (14:00)

В Белоруссии специалисты РХБ защиты ВВО отрабатывают постановку аэрозольных завес для маскировки пунктов управления

На территории Республики Беларусь военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) приступили к тренировкам по постановке аэрозольных завес для маскировки полевых подвижных пунктов управления взаимодействующих подразделений.

При этом специалисты войск РХБ защиты применили оснащенные термодымовой аппаратурой специальные машины ТДА-2К на базе автомобиля КамАЗ-43114. Они способны создавать сплошную, непросматриваемую завесу длиной более километра в течение от одного до трех часов.

В качестве аэрозолеобразующих составов военнослужащие использовали композитные, а также полимерные жидкие смеси.

Кроме того, специалисты РХБ защиты отработали обнаружение отравляющих веществ и специальную обработку.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Учения , Восточный военный округ
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