09.02.2022 (15:00)

На Тихоокеанском флоте стартовал окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

Во Владивостоке на базе полигона морской пехоты Горностай Тихоокеанского флота (ТОФ) стартовал окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022».

Торжественная церемония открытия конкурса прошла на территории отдельной бригады морской пехоты ТОФ, после чего состоялась жеребьёвка команд.

В ходе соревнований, которые пройдут в период с 9 по 17 февраля шесть команд от различных подразделений поборются за место в окружной команде, которая представит Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса.

В ходе практической части конкурса разведчикам предстоит пройти пять этапов, среди которых «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательных групп в район сбора после выполнения задачи».

В рамках этапов конкурса военнослужащие совершат марш-бросок, преодолеют полосу препятствий, выполнят вождение БМП-2 в сложных условиях местности, а также отработают нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской подготовке, тактической, специальной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.

Кроме того, участники покажут свои навыки в стрельбе из различных типов оружия, преодолении водной преграды, а также метании ножа и пехотной лопатки.

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