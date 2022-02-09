09.02.2022 (12:40)

Расчеты ПГРК «Ярс» в рамках учения РВСН совершают интенсивные маневренные действия в Свердловской области

Военнослужащие Тагильского ракетного соединения в рамках учения выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс». Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения.

Противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам.

Учение позволяет совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

В командно-штабном учении задействовано более 10 образцов современной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, а также РХБ защиты.

Всего к учению с Тагильским ракетным соединением привлечено более 1000 военнослужащих РВСН, задействовано около 100 единиц техники.

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