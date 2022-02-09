Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.02.2022 (13:00)

Истребители Су-35С заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства и отработали перехват воздушных целей

Экипажи российских истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи (Республика Беларусь).

Летчики Воздушно-космических сил России изучили районы и маршруты полетов, провели тренажи на авиационной технике, и отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.

Помимо этого, экипажи российских истребителей отработали перехват воздушных целей. Роль условного воздушного противника выполняли самолеты Су-25 штурмовой авиации Республики Беларусь. После взлетов дежурные истребители получали координаты полета воздушных целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации, после чего осуществляли перехват цели.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Саратовской области начался сбор с руководящим составом Энгельсского соединения дальней авиации
В 1-й армии ПВО-ПРО проводятся мероприятия по противодействию новой короновирусной инфекции
Российские экипажи Су-30СМ совершили совместное патрулирование государственной границы Республики Беларусь
В полку дальней авиации в Амурской области прошла тренировка по противодействию терроризму

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false