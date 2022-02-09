09.02.2022 (13:00)

Истребители Су-35С заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства и отработали перехват воздушных целей

Экипажи российских истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи (Республика Беларусь).

Летчики Воздушно-космических сил России изучили районы и маршруты полетов, провели тренажи на авиационной технике, и отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.

Помимо этого, экипажи российских истребителей отработали перехват воздушных целей. Роль условного воздушного противника выполняли самолеты Су-25 штурмовой авиации Республики Беларусь. После взлетов дежурные истребители получали координаты полета воздушных целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации, после чего осуществляли перехват цели.

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