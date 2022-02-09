09.02.2022 (14:45)

В ОГРВ ПРРМ состоялся второй этап конкурса среди экипажей бронетранспортеров

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся второй этап конкурса среди экипажей бронетранспортеров, в ходе которого военнослужащим необходимо было преодолеть полосу препятствий.

Каждая команда, состоящая из трех человек, должна была с двумя ящиками массой 24 кг каждый пройти через ров, лабиринт-змейку, забор с наклонной доской, разрушенный мост и лестницу, а также стену с двумя проломами, подземный лаз и заграждение из проволоки. В случае неправильного прохождения препятствий экипаж возвращался на его повторное преодоление.

Состязания среди экипажей бронетранспортеров проводятся в четыре этапа. После их завершения лучший экипаж представит ОГРВ ПРРМ на аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.

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