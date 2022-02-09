09.02.2022 (14:30)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Дагестане подвели промежуточные итоги работы в отопительный период

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 10 (г. Буйнакск) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) подвели промежуточные итоги работы в отопительный период.

Силами жилищно-коммунальной службы осуществляется обслуживание и содержание коммунальных объектов военных городков территориального гарнизона Республики Дагестан, содержание и эксплуатация объектов военной и социальной инфраструктуры, а также предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Республики Дагестан.

Для оперативного принятия решений и устранения возможных аварийных ситуаций при прохождении отопительного периода 2021-2022 годов в жилищно-коммунальной службе работает аварийно-ремонтная бригада, укомплектованная необходимыми инструментами, средствами малой механизации, автомобильной и специальной техникой.

На объектах теплового хозяйства сформированы и поддерживаются в необходимом количестве запасы жидкого и твердого котельного топлива.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, коммунальщики Минобороны России обеспечивают на коммунальных объектах работу в штатном режиме без аварий и технологических нарушений.

Руководители и специалисты жилищно-коммунальной службы № 10 г. Буйнакск принимают все меры выполнения мероприятий на коммунальных объектах, способствующих успешному прохождению отопительного сезона 2021-2022 гг.

Запланировано проведение ремонтных работ собственными силами на 6 объектах казарменно-жилищного фонда: сантехнические, электротехнические и общестроительные работы. Также запланированы работы по замене мягкой кровли и устройству дренажной системы в двух столовых военных городков Буйнакского гарнизона.

В жилищно-коммунальной службе непрерывно проводится комплекс профилактических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, работники жилищно-коммунальной службы регулярно ревакцинируются от COVID-19 – коллективный иммунитет достиг более 80%.

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