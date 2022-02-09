09.02.2022 (14:15)

На полигоне Прудбой в Волгоградской области стартовало двустороннее ротное тактическое учение с мотострелковыми подразделениями ЮВО

На полигоне Прудбой в Волгоградской области стартовало двустороннее ротное тактическое учение (РТУ) с боевой стрельбой с подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО).

На марше в район выполнения задач подразделения отразили воздушные удары условного противника и нападения диверсионно-разведывательных групп, а также преодолели зоны радиоактивного, химического и биологического заражения.

Для создания боевой обстановки полигон оборудован учебными минными полями, проволочными заграждениями и различными препятствиями, будут применяться средства имитации.

Основная цель РТУ – проверка боевой готовности рот, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении маневренной обороне, а также совершенствование командных навыков офицерского состава.

Главной особенностью тактического учения станет проведение активной фазы в ночное время. Командирам подразделений предстоит совершенствовать навыки управления и взаимодействия подчиненными и приданными подразделениями в условиях ограниченной видимости. В интересах командиров рот также будут действовать вертолеты армейской авиации.

Также военнослужащие ЮВО выполнят учебно-боевые задачи на общевойсковых полигонах ЮВО в Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.

В каждом тактическом учении примут участие около 400 военнослужащих ЮВО, будет задействовано порядка 80 единиц военной и специальной техники.

На учениях будут задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема-С», различные артиллерийские установки и стрелковое оружие.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице