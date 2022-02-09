09.02.2022 (12:20)

Министр обороны Российской Федерации ознакомился с экспозицией Музея военной формы в Москве

Министр обороны Российской Федерации ознакомился с экспозицией Музея военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО). Генералу армии Сергею Шойгу были представлены экспонаты, рассказывающие о военной форме и амуниции начиная с XVI века и до наших дней. Совместно с главой военного ведомства с выставкой ознакомился помощник Президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский. Также музей посетил председатель попечительского совета РВИО, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов.

Министру обороны были представлены макеты скульптур Фиделя Кастро, созданные различными художественными студиями, в том числе Студией военных художников имени М.Б. Грекова.

Основу экспозиции музея составляют экспонаты, переданные из подмосковного филиала Центрального музея Вооруженных Сил. Всего РВИО было передано более 280 предметов формы одежды и снаряжения Российской армии.

Музей военной формы расположен в старинной московской усадьбе Васильчиковых. Постоянно действующая экспозиция музея посвящена истории развития обмундирования и снаряжения России с момента создания регулярной армии Петром I и до настоящего времени. Экспозиция размещена в 22 залах, в которых расположены музейные предметы обмундирования и снаряжения Российской императорской армии, Советской армии и Вооруженных Сил Российской Федерации, архивные материалы, реконструкции военной формы, выполненные на основе подлинных образцов.

В настоящее время в музее открыт новый выставочный проект «Сохранить для потомков». В его экспозиции представлены подлинные экспонаты, повествующие об истории военной формы Военно-Морского Флота в период с 1918 по 1992 годы.

Музей был открыт 12 декабря 2019 года. Это уникальный проект РВИО, основная цель которого — сохранение и популяризация лучших традиций российской военной службы.

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