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09.02.2022 (14:00)

Военнослужащие гвардейского соединения ВДВ провели контрольные стрельбы на полигоне Барановский в Приморье

На полигоне Барановский в Приморском крае прошли занятия по огневой подготовке с личным составом подразделений Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Контрольные занятия проводились в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 учебный год в целях проверки огневой выучки и совершенствования навыков владения штатным оружием.

По замыслу мероприятия десантники заняли район сосредоточения с последующим размещением личного состава на местности, проведением мероприятий по организации охраны и маскировки района расположения подразделений.

Военнослужащие на учебных точках отработали приемы на точность прицеливания, скрытное занятие рубежа с изготовкой к стрельбе и сменой огневых позиций.

В ходе отработки учебных вопросов десантники вели огонь появляющимся и движущимся мишеням, расположенным на дальности от 350 до 800 метров, из вооружения боевых машин БМП-2, автоматов АК-74М и АК-12, пулеметов «Печенег».

К плановому занятию по огневой подготовке привлекалось более 250 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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