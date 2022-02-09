09.02.2022 (13:45)

На полигонах ЮВО стартовал лагерный сбор подразделений войсковой разведки

На полигонах Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском крае, республиках Адыгея, Северная Осетия – Алания и Карачаево-Черкесия стартовал лагерный сбор подразделений войсковой разведки военного округа.

Военнослужащие отработают действия в составе разведдозоров, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения. Особое внимание в ходе учебных мероприятий уделяется освоению современных видов вооружения и отработке тактических приемов при проведении разведывательных мероприятий.

В ходе практических занятий будут использованы возможности станции ближней разведки СБР-3, которая позволяет обнаружить личный состав, вооружение и военную технику противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до 3 тыс. м. В ходе специальных тренировок разведчики отработают навыки наведения авиации и корректирования огня артиллерии на цели условного противника с использованием КРУС «Стрелец».

Обязательным элементом боевой подготовки для разведчиков в ходе лагерных сборов станут занятия по воздушно-десантной подготовке с выполнением прыжков с парашютом из военно-транспортных вертолетов армейской авиации ЮВО в экипировке и со штатным оружием в различных погодных условиях, как в дневное, так и ночное время суток. Также разведчики выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия различных типов и штатного вооружения боевой техники, будут проведены занятия по тактико-специальной, разведывательной подготовке и вождению боевых машин.

В полевых занятиях задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательных подразделений ЮВО, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг», комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Завершатся лагерные сборы разведывательных подразделений ЮВО проведением тактико-специальных учений.



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