09.02.2022 (13:30)

На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса «Полевая кухня»

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении на высокогорном полигоне Алагяз стартовал отборочный этап конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр 2022 года.

Военные повара выполняют нормативы по специальной подготовке в приготовлении разных блюд постоянного обязательного рациона для военнослужащих.

Для приготовления пищи участникам конкурса выданы наборы продовольствия, необходимые для приготовления холодных закусок, первых, вторых и третьих блюд в соответствии с перечнем, определенным комиссией судей. Также военные повара будут соревноваться в выпечке хлебобулочных изделий.

Контроль за соблюдением правил и положений конкурса осуществляет комиссия из числа командования соединения, а также военнослужащих, принимавших участие в конкурсе на окружных, всеармейских и международных этапах Армейских международных игр прошлых лет.

Кроме приготовления блюд военнослужащие будут соревноваться между собой в стрельбе из штатного оружия и тактической подготовке.

Победители отборочного этапа конкурса «Полевая кухня» представят команду соединения в Армении на окружном этапе, который состоится на базе одного из соединений ЮВО.

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