Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.02.2022 (13:30)

На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса «Полевая кухня»

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении на высокогорном полигоне Алагяз стартовал отборочный этап конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр 2022 года.

Военные повара выполняют нормативы по специальной подготовке в приготовлении разных блюд постоянного обязательного рациона для военнослужащих.

Для приготовления пищи участникам конкурса выданы наборы продовольствия, необходимые для приготовления холодных закусок, первых, вторых и третьих блюд в соответствии с перечнем, определенным комиссией судей. Также военные повара будут соревноваться в выпечке хлебобулочных изделий.

Контроль за соблюдением правил и положений конкурса осуществляет комиссия из числа командования соединения, а также военнослужащих, принимавших участие в конкурсе на окружных, всеармейских и международных этапах Армейских международных игр прошлых лет.

Кроме приготовления блюд военнослужащие будут соревноваться между собой в стрельбе из штатного оружия и тактической подготовке.

Победители отборочного этапа конкурса «Полевая кухня» представят команду соединения в Армении на окружном этапе, который состоится на базе одного из соединений ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В ЮВО обсудили современные пути развития военного образования в военных учебных центрах при гражданских вузах
В Новочеркасске военнослужащие ЮВО организовали выставку, посвященную 210-летию Топографической службы
Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь обеспечивают свежим хлебом и горячим питанием участников проверки сил реагирования Союзного государства
В Карачаево-Черкесии начались двухсторонние учения с усиленными ротами и экипажами армейской авиации ЮВО

Метки:
Южный военный округ , Полевая кухня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false