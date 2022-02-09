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09.02.2022 (11:30)

В Тверской области экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 ЗВО отработали высокоманевренный воздушный бой

В Тверской области летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) выполнили тренировочные полеты с ведением учебных воздушных боев.

Экипажи истребителей Су-35 и Миг-31, выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей противника. Кроме того, летчики отработали взаимодействие с радиотехническими подразделениями объединения, пилотирование по заданному маршруту.

Тактические маневры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах. Всего в летном тактическом учении было задействовано более 200 военнослужащих и до 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Самолеты , Западный военный округ
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