09.02.2022 (13:00)

Мотострелковые роты ЮВО на учениях в Северной Осетии применили различные типы разведывательно-огневых комплексов

Нестандартные способы тактических действий применяют мотострелки Южного военного округа (ЮВО), выполняя задачи в составе различных типов разведывательно-огневых комплексов (РОК).

Помимо классического артиллерийского огневого комплекса, подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО в двустороннем ротном тактическом учении применили контрбатарейный и снайперский РОК.

На общевойсковом полигоне Тарское в учебном бою эффективно действовали высокомобильные мотострелковые подразделения на бронетранспортерах и бронеавтомобилях. Также командиры рот на учении активно применяли тактические группы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами.

Двусторонние ротные тактические учения мотострелковых и танковых подразделений проводятся по плану боевой подготовки зимнего периода обучения.

В течение трех недель в войсках ЮВО на 15 общевойсковых полигонах будет проведено более 30 двусторонних ротных тактических учений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице