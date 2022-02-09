09.02.2022 (13:00)
Мотострелковые роты ЮВО на учениях в Северной Осетии применили различные типы разведывательно-огневых комплексов
Нестандартные способы тактических действий применяют мотострелки Южного военного округа (ЮВО), выполняя задачи в составе различных типов разведывательно-огневых комплексов (РОК).
Помимо классического артиллерийского огневого комплекса, подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО в двустороннем ротном тактическом учении применили контрбатарейный и снайперский РОК.
На общевойсковом полигоне Тарское в учебном бою эффективно действовали высокомобильные мотострелковые подразделения на бронетранспортерах и бронеавтомобилях. Также командиры рот на учении активно применяли тактические группы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами.
Двусторонние ротные тактические учения мотострелковых и танковых подразделений проводятся по плану боевой подготовки зимнего периода обучения.
В течение трех недель в войсках ЮВО на 15 общевойсковых полигонах будет проведено более 30 двусторонних ротных тактических учений.