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09.02.2022 (12:45)

В учебном центре инженерных войск под Волгоградом стартовали практические занятия с курсантами

В Межвидовом региональном учебном центре инженерных войск, дислоцированном в Волгоградской области, начались практические занятия с курсантами по предметам боевой подготовки.

С новобранцами проходят занятия по основным предметам обучения, в том числе огневой, специальной, тактической, инженерной, медицинской и физической подготовкам. Обучение проводится не только в классах, но и в полевых условиях.

Подготовка специалистов осуществляется более чем по 15 военно-учетным специальностям, таких как: механики-водители гусеничных минных заградителей, водолазы, экскаваторщики, крановщики плавающих транспортеров, инженерно-разведывательных машин и др.

Для подготовки курсантов привлекается около 100 единиц различной специальной техники и новейшие интерактивные тренажеры.

Обучение военнослужащих длится 4 месяца, по истечении которых они станут специалистами инженерных войск и будут направлены для дальнейшего прохождения службы в войска Вооруженных Сил Российской Федерации.

 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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