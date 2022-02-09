09.02.2022 (12:30)

В ротных тактических учениях мотострелки ЮВО впервые задействовали мобильные группы по борьбе с БЛА

Впервые мобильные группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) обеспечили оборонительные действия мотострелков в ротных тактических учениях на общевойсковом полигоне Прудбой.

Приданное сводное подразделение расчетов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы выполнило задачи в составе усиленной мотострелковой роты в ходе двустороннего учения на полигоне в Волгоградской области.

Специалисты ПВО и РЭБ обеспечили защиту опорного пункта мотострелков от воздушной атаки ударных дронов условного противника. В учении были задействованы зенитные ракетные комплексы «Оса» и «Тор-М2» из состава воинских частей мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии.

Кроме того, подразделения по борьбе с БЛА отработали задачи защиты мотострелков на марше при выдвижении в район обороны.

Двусторонние ротные тактические учения мотострелковых и танковых подразделений проводятся по плану боевой подготовки зимнего периода обучения.

В течение трех недель в войсках ЮВО на 15 общевойсковых полигонах будет проведено более 30 двусторонних ротных тактических учений.

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