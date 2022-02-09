09.02.2022 (12:15)

Военнослужащие инженерного полка Черноморского флота уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны

Военные инженеры Черноморского флота (ЧФ) уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны, найденные на территории полуострова Крым.

Опасная находка была обнаружена в ходе проведения специального учения с инженерными подразделениями флота в районе залива Донузлав в западной части Крымского полуострова. Взрывоопасные предметы были квалифицированы специалистами группы разминирования ЧФ как минометные мины времен Великой Отечественной войны.

Все обнаруженные боеприпасы саперы флота транспортировали на специальный полигон, предназначенный для проведения подрывных работ, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом.

Несмотря на нештатную ситуацию, инженерные подразделения флота продолжили учение по отработке действий военнослужащих по обеспечению преодоления и форсирования водной преграды, а также выполнению комплекса мероприятий по маскировке причального фронта и очистке воды с задействованием современной мобильной станции комплексной очистки.

Всего в учении приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано около 25 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

За 2021 год специалистами морской инженерной службы Черноморского флота было обезврежено более 13 тысяч взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны найденных на территории Крымского полуострова. Среди них артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты и патроны различного калибра к стрелковому оружию.

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