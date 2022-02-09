09.02.2022 (12:00)

В Волгоградской области специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО очищают крыши от снега

Специалистами жилищно-коммунальной службы № 11 (Волгоград) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) организована работа по очистке крыш от снега.

С начала января в Волгоградской области, как и во многих других регионах России, сложилась неблагоприятная погодная обстановка, связанная с обильным выпадением осадков в виде снега и частым повышением ветра более 30 м/c.

Для обеспечения безопасности на объектах коммунального назначения и казарменно-жилищного фонда в жилищно-коммунальной службе № 11 (г. Волгоград) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО была организована работа по очистке кровель зданий и сооружений от снега.

Очистка кровель осуществляется более чем на 100 объектах коммунального назначения и казарменно-жилищного фонда Минобороны России, для чего на производственных участках службы созданы три бригады.

Организованные работы проводятся регулярно и направлены на обеспечение безопасности, предупреждение травматизма, связанного с обрушением снега и льда при их таянии, предупреждение преждевременного износа кровельного покрытия и обеспечение установленного срока службы самих перекрытий, а также зданий и сооружений в целом.

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