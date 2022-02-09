09.02.2022 (11:45)
Боевые пловцы Черноморского флота отработали приемы подводного боя
В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) состоялось плановое специальное учение по организации противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей.
В соответствии с замыслом мероприятия военнослужащим отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) предстояло предотвратить проникновение диверсантов условного противника в военную гавань.
Для поиска диверсантов военнослужащие отряда применили телеуправляемый подводный аппарат «Марлин-350». После обнаружения условного противника водолазы отработали приемы подводного боя с применением холодного оружия и подводных пистолетов СПП-1.
В связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным волнением моря мероприятие боевой подготовки проводилось на учебно-тренировочном комплексе в специальном бассейне.
Справочно:
Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок флота от диверсионно-разведывательных подразделений противника.
На вооружении отрядов по борьбе с ПДСС стоят быстроходные лодки и катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и специальное оружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.