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09.02.2022 (11:45)

Боевые пловцы Черноморского флота отработали приемы подводного боя

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В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) состоялось плановое специальное учение по организации противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей.

В соответствии с замыслом мероприятия военнослужащим отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) предстояло предотвратить проникновение диверсантов условного противника в военную гавань.

Для поиска диверсантов военнослужащие отряда применили телеуправляемый подводный аппарат «Марлин-350». После обнаружения условного противника водолазы отработали приемы подводного боя с применением холодного оружия и подводных пистолетов СПП-1.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным волнением моря мероприятие боевой подготовки проводилось на учебно-тренировочном комплексе в специальном бассейне.

Справочно:

Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок флота от диверсионно-разведывательных подразделений противника.

На вооружении отрядов по борьбе с ПДСС стоят быстроходные лодки и катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и специальное оружие для ведения боя, как на суше, так и под водой. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Водолазы
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