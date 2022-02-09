09.02.2022 (11:45)

Боевые пловцы Черноморского флота отработали приемы подводного боя



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевые пловцы Черноморского флота отработали приемы подводного боя

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) состоялось плановое специальное учение по организации противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей.

В соответствии с замыслом мероприятия военнослужащим отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) предстояло предотвратить проникновение диверсантов условного противника в военную гавань.

Для поиска диверсантов военнослужащие отряда применили телеуправляемый подводный аппарат «Марлин-350». После обнаружения условного противника водолазы отработали приемы подводного боя с применением холодного оружия и подводных пистолетов СПП-1.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным волнением моря мероприятие боевой подготовки проводилось на учебно-тренировочном комплексе в специальном бассейне.

Справочно:

Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок флота от диверсионно-разведывательных подразделений противника.

На вооружении отрядов по борьбе с ПДСС стоят быстроходные лодки и катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и специальное оружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.

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