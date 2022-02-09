09.02.2022 (13:15)

На Каспийской флотилии БРК «Бал» выполнил электронные пуски в рамках несения боевого дежурства



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Во время несения боевого дежурства на Каспийском побережье в Дагестане, военнослужащие дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» успешно отработали электронные пуски.

Целью тренировок является совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различной обстановке и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.

В рамках проведения занятий, военнослужащие продемонстрировали слаженность расчетов пусковых установок и подвижных комплексов, закрепили нормативы их развертывания и приведения в боевую готовность. Кроме того, отрабатывались вопросы оперативной смены позиций и выход из-под ответного удара условного противника.

После получения целеуказаний, боевые расчеты выдвинулись на позицию, где провели развёртывание и выполнили электронный пуски по силам условного противника. Средства контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней. Особое внимание уделялось оперативности и точности в вопросах получения информации о появлении вражеских сил и средств.

Комплекс «Бал» предназначен для сил береговой обороны с целью защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. Комплекс оснащён противокорабельными ракетами.

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