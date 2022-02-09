09.02.2022 (11:15)

Военнослужащие ЮВО в Армении проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения вирусных инфекций



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЮВО в Армении проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения вирусных инфекций

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения вирусных инфекций в гарнизонах соединения.

Специалистами медицинской службы проводится вакцинация личного состава военной базы от гриппа, а также ревакцинация от новой коронавирусной инфекции. Регулярно проводятся осмотры военнослужащих, измеряется температура и давление.

Военнослужащими радиационной, химической и биологической защиты ежедневно осуществляется плановая дезинфекция объектов инфраструктуры соединения: жилых и служебных помещений, технический сооружений, а также мест проведения занятий военнослужащих. Выполняется обработка и контрольно-пропускных пунктов, мест несения службы дежурных смен. Выполняется обработка вооружения, военной и специальной техники соединения.

Командованием военной базы ЮВО организовано постоянное наблюдение за эпидемиологической обстановкой в подразделениях.

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