09.02.2022 (11:15)
Военнослужащие ЮВО в Армении проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения вирусных инфекций
Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения вирусных инфекций в гарнизонах соединения.
Специалистами медицинской службы проводится вакцинация личного состава военной базы от гриппа, а также ревакцинация от новой коронавирусной инфекции. Регулярно проводятся осмотры военнослужащих, измеряется температура и давление.
Военнослужащими радиационной, химической и биологической защиты ежедневно осуществляется плановая дезинфекция объектов инфраструктуры соединения: жилых и служебных помещений, технический сооружений, а также мест проведения занятий военнослужащих. Выполняется обработка и контрольно-пропускных пунктов, мест несения службы дежурных смен. Выполняется обработка вооружения, военной и специальной техники соединения.
Командованием военной базы ЮВО организовано постоянное наблюдение за эпидемиологической обстановкой в подразделениях.