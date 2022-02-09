09.02.2022 (10:15)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО состоялась тренировка по организации спутниковой связи

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) состоялась тренировка по организации спутниковой связи. Военнослужащие установили защищенную связь между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам.

В ходе тренировки военнослужащие выполнили ряд нормативов по развертыванию станций, а также по установлению непрерывной устойчивой радиосвязи на всех диапазонах частот.

Для выполнения учебно-тренировочных задач связисты использовали радиорелейные станции Р-419Л1, Р-409, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей». Расчеты показали высокий уровень профессионального мастерства и готовности к выполнению учебно-боевых задач.

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