09.02.2022 (11:00)

В ЮВО обсудили современные пути развития военного образования в военных учебных центрах при гражданских вузах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В ЮВО обсудили современные пути развития военного образования в военных учебных центрах при гражданских вузах

Под руководством начальника военного образования Южного военного округа (ЮВО) полковника Сергея Меньшикова состоялось селекторное совещание по теме развития военного образования в военных учебных центрах (ВУЦ) при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, дислоцированных на территории ЮВО.

Мероприятие состоялось в формате круглого стола по средствам видеоконференцсвязи.

Всего в совещании приняли участие более 80 человек – представители командования ЮВО, командиры соединений и воинских частей военного округа, на базе которых спланированы учебные сборы (стажировки) студентов ВУЦ в текущем году, должностные лица вузов, ответственные за реализацию программ военной подготовки, а также представители от 7 военных комиссариатов: Республик Северная Осетия – Алания и Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей, города Севастополь.

С предложениями новой методики организации учебных сборов в целях наращивания практической составляющей военного обучения, проведения тактических учений и использование учебно-материальной и полевой базы воинских частей выступил начальник ВУЦ при Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского генерал-майор запаса Александр Александров.

«В 2022 году впервые студенты военного учебного центра при Ростовском государственном университете путей сообщения во время прохождения учебных сборов получат практику на объектах реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Опыт участия в реализации важнейшего инфраструктурного проекта уникален», – сказал С. Меньшиков.

Перед органами военного управления и воинскими частями ЮВО, военными учебными центрами, военными комиссариатами, стоит задача по эффективному использованию создаваемого мобилизационного ресурса.

«Командование военного округа в выпускниках ВУЦ видит потенциальных кандидатов на замещение воинских должностей офицеров, сержантов и солдат, проходящих военную службу по контракту, а также несения службы в составе боевого армейского резерва страны», – сообщил начальник военного образования ЮВО.

По итогам совещания, на котором также присутствовал председатель комитета по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Законодательного Собрания Ростовской области генерал-лейтенант запаса Григорий Фоменко, будут сформированы общие предложения по внесению изменений и дополнений в организацию военной подготовки студентов ВУЦ, уточнен порядок всестороннего обеспечения и образовательной деятельности учебных центров.

В настоящее время в 12 ВУЦ, расположенных на Юге России, проходят обучение свыше 8,5 тыс. человек, из которых на выпускном курсе – более 3 тыс. Ежегодно более 300 лейтенантов пополняют кадровый состав Вооруженных Сил РФ из ВУЦ с Юга России. Студенты обучаются по 80 военно-учетным специальностям.

Первые учебные сборы (стажировки) в войсках ЮВО с гражданами, проходящими военную подготовку в ВУЦ при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, в 2022 году стартуют в мае и продлятся до конца августа.

Справочно:

На территории ЮВО ВУЦ расположены при Волгоградском и Кубанском государственных аграрных университетах, Донском государственном техническом университете, Ростовском государственном университете путей сообщения, Ростовском государственном медицинском университете, Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону, Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе, Южно-Российском государственном политехническом университете в Новочеркасске, Государственном морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске, Севастопольском государственном университете в Севастополе и Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского в Симферополе, Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова в Владикавказе.

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