09.02.2022 (10:45)

Завершается ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала танковой армии ЗВО в Ярославской области

В танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершается ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала от COVID-19. Личный состав всех категорий прививается на добровольной основе.

Препарат вводится тем, кто уже прошел полный курс вакцинации. Исключение составляют граждане, недавно перенесшие заболевание или имеющие медицинские противопоказания.

Ревакцинация производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

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