09.02.2022 (10:30)

Более 2,5 тыс. артиллеристов 49-й армии ЮВО приступили к полевым занятиям

Более 2,5 тыс. артиллеристов соединений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ставропольском и Краснодарском краях, в Адыгее и Карачаево-Черкесии вышли на общевойсковые полигоны для проведения лагерного сбора.

На первом этапе артиллеристы совершили комбинированные марши из пунктов постоянной дислокации в районы проведения занятий. В ходе выдвижения было отработано всестороннее обеспечение марша, отражение ударов средств воздушного нападения условного противника и борьба с диверсионно-разведывательными группами.

В ходе занятий на полигонах военнослужащие отработают нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, подготовке к открытию огня, а также проведут разведку целей, выполнят задачи по их уничтожению и управлению огнём.

В рамках занятий по огневой подготовке артиллеристы выполнят ряд упражнений учебных стрельб из самоходных гаубиц «Акация», «Гвоздика», минометов, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов.

На завершающем этапе полевых занятий состоятся тактические учения с боевой стрельбой, в ходе которых артиллеристы будут действовать в составе межвидовой группировки во взаимодействии с мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями ПВО и авиацией.

В полевых занятиях задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники подразделений ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения ЮВО.

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