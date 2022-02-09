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09.02.2022 (10:00)

В Карачаево-Черкесии состоялось торжественное открытие чемпионата ЮВО по зимнему горному троеборью

В горном соединении 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии состоялось торжественное открытие чемпионата округа по зимнему горному троеборью.

Участвуют в троеборье лучшие команды со всего военного округа. Всего в Карачаево-Черкесскую Республику прибыли более 100 участников, которые прошли жесткий отбор и стали лучшими в своих объединениях.

Открытие чемпионата состоялось в торжественной обстановке, команде из Ростовской области, занявшей первое место на прошлогоднем чемпионате, была оказана честь поднятия государственного флага Российской Федерации.

Соревнования пройдут в три этапа и будут включать в себя выполнение таких специальных задач, как лыжная гонка по пересеченной местности без препятствий, а также с преодолением препятствий. Заключительным этапом соревнований, где уже будут выявлены победители чемпионата, станет выполнение третьей специальной задачи «Гонка дозоров».

Основной целью чемпионата является определение сильнейших военнослужащих воинских частей и подразделений ЮВО, привлекаемых к выполнению задач в горной (высокогорной) местности, для дальнейшего формирования сборной команды военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Соревнования
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