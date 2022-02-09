09.02.2022 (09:45)
Мотострелки ЮВО приступили к активной фазе двустороннего тактического учения в Ставропольском крае
Усиленные роты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению активной фазы двустороннего учения в Ставропольском крае.
Новшеством учения станет отработка защиты обороняющихся подразделений от налета ударных беспилотников условного противника, в роли которого выступит подразделение БЛА мотострелкового соединения ЮВО.
В ходе активной фазы тактического учения при поддержке армейской авиации мотострелковые подразделения отработают ведение обороны на равнинной местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.
Мотострелки выполнят стрельбы из вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», минометов «Сани», танков Т-72Б3, систем залпового огня «Град-М» и стрелкового оружия.
В учениях принимает участие около 400 военнослужащих ЮВО, задействовано более 50 единиц военной техники, а также звено вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты. Двусторонние учения продлится до конца недели.