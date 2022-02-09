09.02.2022 (09:30)

Экипажи Ка-52 и Ми-8МТВ армейской авиации ЮВО выполнили учебно-тренировочные полеты в горах Армении

Экипажи армейской авиации российской авиабазы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты в условиях высокогорной местности.

Военнослужащие выполнили полеты по заданным маршрутам, поисково-спасательные работы в режиме зависания поиск и эвакуацию условно раненных военнослужащих.

Особенностью выполнения учебных заданий стала посадка вертолета с одним выключенным двигателем, а также в сложных метеорологических условиях: при сильных порывах ветра, в условиях плохой видимости, а также ночью по приборам. Кроме того, экипажи выполнили полёты над высокогорным полигоном Алагяз российской военной базы.

Особое внимание было уделено работе наземного и инженерно-технического состава соединения, обеспечивающего подготовку вертолетов и организацию учебно-тренировочных полетов.

После занятий экипажи приступят к полетам по указанным маршрутам и выполнению учебно-боевых задач.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие более 130 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 55 единиц военной техники ЮВО.

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