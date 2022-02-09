09.02.2022 (09:15)
Снайперы общевойсковой армии ЗВО остановили колонну бронетехники условного противника в Тамбовской области
Военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели плановое тактическое учение в Тамбовской области.
По замыслу учения подразделения разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов установили местонахождение колонны условного противника и передали сведения для её блокирования. Группа снайперов мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа совершила лыжный переход по лесостепной местности и вышла во фланг продвигающейся группе бронетранспортеров и боевых пикапов.
При приближении колонны они вывели из строя машины условного противника и уничтожили его живую силу на дистанциях около тысячи метров, а затем под прикрытием разведки отошли в район эвакуации.
Всего в учении было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц вооружения, военной техники, в том числе модификации снайперской винтовки Драгунова и крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК.