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09.02.2022 (09:15)

Снайперы общевойсковой армии ЗВО остановили колонну бронетехники условного противника в Тамбовской области

Военнослужащие снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели плановое тактическое учение в Тамбовской области.

По замыслу учения подразделения разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов установили местонахождение колонны условного противника и передали сведения для её блокирования. Группа снайперов мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа совершила лыжный переход по лесостепной местности и вышла во фланг продвигающейся группе бронетранспортеров и боевых пикапов.

При приближении колонны они вывели из строя машины условного противника и уничтожили его живую силу на дистанциях около тысячи метров, а затем под прикрытием разведки отошли в район эвакуации.

Всего в учении было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц вооружения, военной техники, в том числе модификации снайперской винтовки Драгунова и крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Снайперы
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